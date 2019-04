舊金山推新計劃 讓輕微違規司機無需停牌（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

違反交通條例被罰款,申請司法覆核後沒有出庭應訊,這些司機會被停牌,舊金山市府推出新計劃,幫助這些司機取回駕駛執照,以後不會用停牌來懲罰沒有上庭的司機。

早在2017年,對於輕微違規,沒有交罰款,但又缺席聆訊的司機,舊金山的法庭已經不再用停牌來處分他們。

市府指,多年來累積被法庭停牌約88,000名司機,他們的紀錄仍未消除,仍被停牌當中,因此市府向法庭撥款,幫這些司機取回駕駛執照。

市長布里德(London Breed)引述一份研究指,沒有交罰款的人,一般是負擔不起的低收入市民,而被停牌的司機,約一半在一年內失業。

布里德說:”想一想,交罰單已經很艱難,然後收到被停牌的通知,不但不能夠合法駕駛,越來越多公司招聘時都需要有車牌。”

這個計劃講的是不需要停牌,至於罰款就一樣要交,幫助一些只是輕微違規的人,魯莽駕駛 多次違規的人則不包括在內。

灣區民權律師委員會法律主任Elisa Della-piana說:”這個計劃不寬恕魯莽駕駛,受影響下駕駛,以及多次違規人士,他們一樣會被停牌,計劃只幫助衝紅燈違規右轉,或者安裝了有色車窗,而無法負擔罰款的司機。”

想復牌的司機,可以致電DMV汽車管理局,電話:(916) 657-6525,舊金山是全國首個推行這類計劃的城市。

