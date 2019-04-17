舊金山推新計劃 讓輕微違規司機無需停牌（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

違反交通條例被罰款，申請司法覆核後沒有出庭應訊，這些司機會被停牌，舊金山市府推出新計劃，幫助這些司機取回駕駛執照，以後不會用停牌來懲罰沒有上庭的司機。

早在2017年，對於輕微違規，沒有交罰款，但又缺席聆訊的司機，舊金山的法庭已經不再用停牌來處分他們。

市府指，多年來累積被法庭停牌約88,000名司機，他們的紀錄仍未消除，仍被停牌當中，因此市府向法庭撥款，幫這些司機取回駕駛執照。

市長布里德（London Breed）引述一份研究指，沒有交罰款的人，一般是負擔不起的低收入市民，而被停牌的司機，約一半在一年內失業。

布里德說：”想一想，交罰單已經很艱難，然後收到被停牌的通知，不但不能夠合法駕駛，越來越多公司招聘時都需要有車牌。”

這個計劃講的是不需要停牌，至於罰款就一樣要交，幫助一些只是輕微違規的人，魯莽駕駛 多次違規的人則不包括在內。

灣區民權律師委員會法律主任Elisa Della-piana說：”這個計劃不寬恕魯莽駕駛，受影響下駕駛，以及多次違規人士，他們一樣會被停牌，計劃只幫助衝紅燈違規右轉，或者安裝了有色車窗，而無法負擔罰款的司機。”

想復牌的司機，可以致電DMV汽車管理局，電話：(916) 657-6525，舊金山是全國首個推行這類計劃的城市。

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