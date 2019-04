【KTSF】

舊金山週三清晨有賊匪駕車撞入Union Square一間名店,然後入內搶掠內裏的貨品,賊匪得手後成功逃脫。

警方於清晨4時39分接報,案發地點在Geary街100號路段的法國名牌聖羅蘭(Saint Laurent)專門店。

警方指,一名男歹徒駕車後退,撞破名店的櫥窗,再入內搶走多件貨品。

男歹徒接著返回座駕,駕車沿Geary街西行逃走,目前仍未落網。

