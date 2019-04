舊金山擬調高膠袋及紙袋稅 以鼓勵民眾自備購物袋

【KTSF】

為了鼓勵更多顧客自備購物袋及減少浪費,舊金山市參事蒲慧理提出法案,建議將市內的膠袋及紙袋稅由十仙增加至25仙。

舊金山市參事蒲慧理(Vallie Brown)說:”其他城市證明,增加膠袋稅會減少使用膠袋,我們是時候要加稅,因此我今日提出新法案,將舊金山的膠袋稅加到25仙,2020年7月1日起生效。”

在2007年,舊金山開創先河,成為全國首個城市,禁止全市所有商家使用用完即棄塑膠袋,其後更徵收每個至少10仙的膠袋稅。

不過蒲慧理指,舊金山每年產生的廢料達300萬噸,數字還在不斷上升,顯然減廢工作做得不夠。

此外,新法案亦規定,所有商店在2020年7月1日起,不可以再提供包裝新鮮蔬果及乾果類的透明塑膠袋。

浦慧理表示,這些塑膠袋很難回收或循環再用,必須改用其他更環保的物料。

在加州,目前有部分城市已經向顧客收取每個袋25仙,包括中半島San Mateo及南灣Los Altos。

