舊金山擬調高膠袋及紙袋稅 以鼓勵民眾自備購物袋

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為了鼓勵更多顧客自備購物袋及減少浪費，舊金山市參事蒲慧理提出法案，建議將市內的膠袋及紙袋稅由十仙增加至25仙。

舊金山市參事蒲慧理（Vallie Brown）說：”其他城市證明，增加膠袋稅會減少使用膠袋，我們是時候要加稅，因此我今日提出新法案，將舊金山的膠袋稅加到25仙，2020年7月1日起生效。”

在2007年，舊金山開創先河，成為全國首個城市，禁止全市所有商家使用用完即棄塑膠袋，其後更徵收每個至少10仙的膠袋稅。

不過蒲慧理指，舊金山每年產生的廢料達300萬噸，數字還在不斷上升，顯然減廢工作做得不夠。

此外，新法案亦規定，所有商店在2020年7月1日起，不可以再提供包裝新鮮蔬果及乾果類的透明塑膠袋。

浦慧理表示，這些塑膠袋很難回收或循環再用，必須改用其他更環保的物料。

在加州，目前有部分城市已經向顧客收取每個袋25仙，包括中半島San Mateo及南灣Los Altos。

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