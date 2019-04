舊金山男子涉性侵男童 重判入獄23年至終身監禁

【KTSF】

舊金山一名中年男子,被裁定性侵犯他照顧的一名6歲男童罪名成立,週二被法官重判入獄23年至終身監禁。

51歲被告Jose Francisco Gonzalez,去年12月被裁定兩項強迫口交、一項強迫兒童進行淫穢行為,以及一項對兒童進行淫穢行為罪成。

法庭文件顯示,被告是男童家人的朋友,案發時在男童的住屋租住一個房間,男童的母親需要晚上值班,因此會委託被告照顧男童和他3歲的弟弟。

這宗案件是於2017年3月被揭發,3歲的弟弟某天告訴母親,他看到哥哥對被告做了涉及性的行為,之後受害男童對母親說,他被被告強迫進行性行為,已持續了數個月。

被告是於2017年3月15日被捕。

在審訊中,男童形容被告是他的”大朋友”,他說被告曾吩咐他不要告訴母親所發生的事,因為這樣會令被告傷心。

男童的弟弟也出庭作證說,他們要保守秘密,但這再也不是秘密了。

