舊金山男子涉性侵男童 重判入獄23年至終身監禁

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舊金山一名中年男子，被裁定性侵犯他照顧的一名6歲男童罪名成立，週二被法官重判入獄23年至終身監禁。

51歲被告Jose Francisco Gonzalez，去年12月被裁定兩項強迫口交、一項強迫兒童進行淫穢行為，以及一項對兒童進行淫穢行為罪成。

法庭文件顯示，被告是男童家人的朋友，案發時在男童的住屋租住一個房間，男童的母親需要晚上值班，因此會委託被告照顧男童和他3歲的弟弟。

這宗案件是於2017年3月被揭發，3歲的弟弟某天告訴母親，他看到哥哥對被告做了涉及性的行為，之後受害男童對母親說，他被被告強迫進行性行為，已持續了數個月。

被告是於2017年3月15日被捕。

在審訊中，男童形容被告是他的”大朋友”，他說被告曾吩咐他不要告訴母親所發生的事，因為這樣會令被告傷心。

男童的弟弟也出庭作證說，他們要保守秘密，但這再也不是秘密了。

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