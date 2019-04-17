舊金山市參議會通過非牟利機構優先競投房屋大廈法案

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市參議會週二一讀通過由市參事李麗嫦（Sandra Lee Fewer）提出的社區房屋優先權投標權法案，法案主張在社區一有房屋大廈出售時，非牟利物業管理機構會優先獲通知，讓他們決定是否出價購買，從而保留更多可負擔的房屋。

李麗嫦說：”法案讓業主可以市價出售物業，同時防止逼遷租客，並可穩定社區。”

李麗嫦表示，這項法案只是優先通知非牟利房屋機構，讓他們考慮是否出價競投物業，而賣家絕對有權不接納，因此，法案並不干擾自由市場買賣，法案獲得全體市參事支持。

根據規劃部門一份報告指出，舊金山過去十年所建的房屋，只有18%是可負擔房屋，而每建兩個可負擔單位，就有一個租管單位因為逼遷及房屋拆卸等而流失。

李麗嫦認為，當私人市場的交易，無法保護租客時，市府需要介入。

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