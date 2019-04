舊金山市參議會通過非牟利機構優先競投房屋大廈法案

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市參議會週二一讀通過由市參事李麗嫦(Sandra Lee Fewer)提出的社區房屋優先權投標權法案,法案主張在社區一有房屋大廈出售時,非牟利物業管理機構會優先獲通知,讓他們決定是否出價購買,從而保留更多可負擔的房屋。

李麗嫦說:”法案讓業主可以市價出售物業,同時防止逼遷租客,並可穩定社區。”

李麗嫦表示,這項法案只是優先通知非牟利房屋機構,讓他們考慮是否出價競投物業,而賣家絕對有權不接納,因此,法案並不干擾自由市場買賣,法案獲得全體市參事支持。

根據規劃部門一份報告指出,舊金山過去十年所建的房屋,只有18%是可負擔房屋,而每建兩個可負擔單位,就有一個租管單位因為逼遷及房屋拆卸等而流失。

李麗嫦認為,當私人市場的交易,無法保護租客時,市府需要介入。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。