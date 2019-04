研究指常用大麻人士接受手術需更大劑量麻醉藥（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

根據最新研究報告,經常使用大麻的人,在接受醫療手術的時候,需要用更大劑量的麻醉藥。

多個州份通過大麻合法化之後,使用大麻的人數持續上升,這些人接受醫療護理的時候,和普通病患也有分別。

根據美國骨科協會期刊最新研究報告,大麻使用者做手術的時候,麻醉藥的劑量要加大,有時甚至是非吸食者的兩倍。

研究分析了科羅拉多州一間社區醫院的病人情況,發覺聲稱每日或每個星期定期吸或食大麻的人,如果要進入無知覺狀態,需要的麻醉藥份量要加大。

例如最常用的三種藥,Midazolam加兩成,Fentanyl加14%,Propofol加2.2倍。

研究分析的樣本很小,只有25個大麻使用者,要做更多研究才可以確定結論。

但專家說,這個研究提點了做手術之前,要問病人是否大麻使用者,認為會幫助評估醫療需求及可能風險。

全世界使用大麻越來越普遍,聯合國的報告指出,單單在美國,由2007年到2015年,使用大麻增加43%。

