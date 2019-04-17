研究指常用大麻人士接受手術需更大劑量麻醉藥（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

根據最新研究報告，經常使用大麻的人，在接受醫療手術的時候，需要用更大劑量的麻醉藥。

多個州份通過大麻合法化之後，使用大麻的人數持續上升，這些人接受醫療護理的時候，和普通病患也有分別。

根據美國骨科協會期刊最新研究報告，大麻使用者做手術的時候，麻醉藥的劑量要加大，有時甚至是非吸食者的兩倍。

研究分析了科羅拉多州一間社區醫院的病人情況，發覺聲稱每日或每個星期定期吸或食大麻的人，如果要進入無知覺狀態，需要的麻醉藥份量要加大。

例如最常用的三種藥，Midazolam加兩成，Fentanyl加14%，Propofol加2.2倍。

研究分析的樣本很小，只有25個大麻使用者，要做更多研究才可以確定結論。

但專家說，這個研究提點了做手術之前，要問病人是否大麻使用者，認為會幫助評估醫療需求及可能風險。

全世界使用大麻越來越普遍，聯合國的報告指出，單單在美國，由2007年到2015年，使用大麻增加43%。

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