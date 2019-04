【i-CABLE】

涉嫌貪污的秘魯前總統加西亞在警方拘捕他時,開槍自殺死亡。

秘魯警方週三早上到加西亞家中執行拘捕令時,加西亞將自己反鎖在睡房內,並向自己頭部開槍,他送院搶救後,傷重不治。

69歲的加西亞曾任兩屆秘魯總統,他被指在2006至2011年擔任總統期間,收受一間巴西建築公司的賄賂,他多次否認指控,說是被政治迫害,去年一度向烏拉圭尋求政治庇護,但被拒絕。

