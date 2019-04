【KTSF】

一年一度的國家公園周從本週六開始,全國400多個國家公園和歷史文化場地,都會在首天,即本週六免收入場費。

包括Alcatraz惡魔島、Muir Woods和優山美地等國家公園,都會在本週六免收入場費,不過在公園內露營、交通和一些導賞團等費用,就不包括在內。

今年的國家公園周從4月20日到4月28日,每天都有不同的主題。

