紐約麻疹疫情擴散至多州 全美確診病例增至555宗（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

密歇根州麻疹爆發，證實有39人感染，當地衛生官員追查下發現源頭來自紐約，與此同時，紐約官員就繼續尋求方法，阻止麻疹傳播。

紐約麻疹爆發，並且散播至全國，密歇根州衛生官員追查到，當地麻疹爆發源自帝國大廈，紐約官員就繼續致力控制這個公共衛生緊急情況。

Rockland縣衛生局長Patricia Ruppert說：”我獲州衛生部長授權，排除那些沒接種疫苗的孩子。”

紐約麻疹疫情從10月開始爆發，全國今年至今確診555宗病例，比去年全年上升一半，全球個案更上升接近三倍，有專家歸咎反疫苗運動。

全國過敏及傳染病研究所總監Anthony Fauci說：”完全可以避免的，最令人沮喪就是，是完全可以避免的。”

紐約Rockland縣週二強制任何感染麻疹的人留在家中21日，上學或到托兒所的兒童則要出示接種疫苗或免疫，或得到豁免的證明。

Ruppert說：”初生嬰兒、孕婦和免疫系統較弱的人，不能接種疫苗，所以他們周圍的人要接種疫苗，保護他們很重要。”

紐約市長上星期宣佈當地公共衛生緊急狀態，要求指定郵區的人要接種疫苗。

Fauci說：”你不但有義務照顧自己的孩子，而且還要接種疫苗保障社區。”

有5名母親已經就此向市府提出訴訟。

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