紐約麻疹疫情擴散至多州 全美確診病例增至555宗（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

密歇根州麻疹爆發,證實有39人感染,當地衛生官員追查下發現源頭來自紐約,與此同時,紐約官員就繼續尋求方法,阻止麻疹傳播。

紐約麻疹爆發,並且散播至全國,密歇根州衛生官員追查到,當地麻疹爆發源自帝國大廈,紐約官員就繼續致力控制這個公共衛生緊急情況。

Rockland縣衛生局長Patricia Ruppert說:”我獲州衛生部長授權,排除那些沒接種疫苗的孩子。”

紐約麻疹疫情從10月開始爆發,全國今年至今確診555宗病例,比去年全年上升一半,全球個案更上升接近三倍,有專家歸咎反疫苗運動。

全國過敏及傳染病研究所總監Anthony Fauci說:”完全可以避免的,最令人沮喪就是,是完全可以避免的。”

紐約Rockland縣週二強制任何感染麻疹的人留在家中21日,上學或到托兒所的兒童則要出示接種疫苗或免疫,或得到豁免的證明。

Ruppert說:”初生嬰兒、孕婦和免疫系統較弱的人,不能接種疫苗,所以他們周圍的人要接種疫苗,保護他們很重要。”

紐約市長上星期宣佈當地公共衛生緊急狀態,要求指定郵區的人要接種疫苗。

Fauci說:”你不但有義務照顧自己的孩子,而且還要接種疫苗保障社區。”

有5名母親已經就此向市府提出訴訟。

