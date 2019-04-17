搵屋住專題：Pleasanton可負擔獨立屋放售（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Pleasanton市有一個兩房兩浴室的可負擔獨立屋出售，售價不到40萬元。

今次放售的獨立屋位於Katie Lane 4261號，附近有一間超級市場，走路大約10分鐘，房屋有兩睡房兩浴室，面積944平方呎，售價為398,099元。

這個單位有不少申請的條件，申請家庭的人數不得多於5人，家庭年收入不得超過地區收入中位數的120%，2人家庭年收入上限100,200元，3人家庭則為112,750元，4人家庭為125,300元，5人家庭年收入不得超過135,300元。

同時申請人需要是首次置業人士，以及能繳付房價3%作首期，申請人的FICO信用分數最少要有660分。

這間可負擔房屋採用計分制抽籤，家庭有至少一名成員現時在Pleasanton工作及居住至少兩年，會有20分，少於兩年得18分，工作或居住至少兩年可以獲得16分，單親家庭或殘疾人士會再加1分。

公寓開放參觀日期在4月20號星期六下午2點至4點。

申請截止日期為4月25號下午5點，申請表格的下載方法，其他得分的條件及算法，可瀏覽：http://www.hellohousing.org/stewardship/cityofpleasanton/homes/

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