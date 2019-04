台灣郭台銘宣布參加國民黨總統初選

【i-CABLE】

台灣的總統選舉多一人加入戰團,鴻海集團董事長郭台銘宣布參加國民黨的初選,他強調不會接受徵召,表明如果落選,會支持國民黨內選出的候選人。

郭台銘週三下午出席國民黨中常會時,正式公布他參加總統初選的意願。同場的國民黨主席吳敦義確認郭台銘國民黨員的身份,並向他頒發榮譽狀,讚揚他過去熱心公益,貢獻非常大。

郭台銘較早時到廟宇參拜,亦提到2020年的大選,他稱媽祖前數天托夢,要他出來為台灣做事,他會遵從媽祖的指示。

國民黨前主席兼前總統馬英九指,最近與郭台銘數次見面,討論很多問題,形容郭台銘願意爭取提名是很好的事情,他樂觀其成。

獲確認黨員身份,是否代表取得參加初選資格?國民黨方面表示,郭台銘已繳納黨費,享有黨員基本權益及義務,但目前仍未啟動初選工作,所以未討論參選資格的問題。至於初選是否如期下月舉行,仍須由常會決定。

