台灣郭台銘宣布參加國民黨總統初選

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台灣的總統選舉多一人加入戰團，鴻海集團董事長郭台銘宣布參加國民黨的初選，他強調不會接受徵召，表明如果落選，會支持國民黨內選出的候選人。

郭台銘週三下午出席國民黨中常會時，正式公布他參加總統初選的意願。同場的國民黨主席吳敦義確認郭台銘國民黨員的身份，並向他頒發榮譽狀，讚揚他過去熱心公益，貢獻非常大。

郭台銘較早時到廟宇參拜，亦提到2020年的大選，他稱媽祖前數天托夢，要他出來為台灣做事，他會遵從媽祖的指示。

國民黨前主席兼前總統馬英九指，最近與郭台銘數次見面，討論很多問題，形容郭台銘願意爭取提名是很好的事情，他樂觀其成。

獲確認黨員身份，是否代表取得參加初選資格？國民黨方面表示，郭台銘已繳納黨費，享有黨員基本權益及義務，但目前仍未啟動初選工作，所以未討論參選資格的問題。至於初選是否如期下月舉行，仍須由常會決定。

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