韓國瑜夫人李佳芬往南灣華僑文教中心發紅包（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬週二早上前往南灣華僑文教中心給灣區的耆英發紅包。

韓國瑜週二早上參訪高科技公司,妻子李佳芬也沒閒著,玉山科技協會的安排下,跟灣區兩百多位耆英見面。

李佳芬說,自己是祖父母帶大的,在場看到這麼多的長者特別親切,她說這次美國行雖然很累,但被僑胞的熱情感動,體會到華僑為革命之母,對國家的關心。

李佳芬說:”我是第一次踏進美國本土,第一次來到舊金山灣區,這是我人生第一次的經驗。”

主辦單位準備了250個紅包,上面印有高雄發大財,裡頭還夾了一張韓國瑜的卡通人像和兩毛五硬幣一枚。

週二年紀最大的是99歲的陳奶奶,拿到李佳芬發的第一個紅包,韓奶奶90歲,拿到紅包好開心。

李佳芬說:”今年高雄非常的幸運,能夠得到全台灣,甚至海外很多好朋友,每一個人都會要這個高雄紅包,你想這麼多人給予高雄的祝福,高雄怎麼能夠不發財呢?謝謝大家。”

會後李佳芬接受媒體訪問,被問到鴻海董事長郭台銘有意思要選總統,有沒有比較輕鬆,李佳芬回應說:”輕鬆啊,開心啊。”

對於僑胞熱切希望韓國瑜出來參選,甚至認為李佳芬很有第一夫人氣質,李佳芬都是用笑來帶過:”沒有沒有,鄉下長大的,我從小種田鄉下長大的小孩.”

李佳芬在離開政壇之後,在家鄉雲林辦學,記者跟她做了專訪,談教育理念,請留意週三晚KTSF 26台國/粵語新聞報導。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。