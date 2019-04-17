台灣高雄市長韓國瑜南灣演講 3千人出席（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜結束訪美之行，週二午夜搭機返台，他在灣區行程的重頭戲，就是週二晚的3,000人演講。

韓國瑜週二晚7點在南灣Santa Clara會議中心，應全球玉山協會邀請發表專題演講，共有3,000人出席，是灣區華裔社區罕見的超大型活動。

不過韓國瑜的鐵人行程實在太累了，原本預定一個半小時的演講，只進行半個小時，不過這無損韓粉的熱情，現場氣氛熱烈，要他選總統的聲浪此起彼落，但他還是沒有做出具體回應。

他談到自己當選高雄市長是不可思議的事，也抨擊台灣的民主曾經讓人驕傲，如今卻讓人臉上無光。

韓國瑜說：”我到中國大陸，以及在高雄，接觸到很多台商朋友，一樣，他們豬八戒照鏡子，兩面不是人，在大陸 ，大陸同胞冷嘲熱諷，你們台灣民主到底搞甚麼東西，我們看不到效果，看不到廉潔的政治，看不到選舉拿到了權力之後，在那邊瞎搞惡搞，請問你們台灣民主政治有甚麼好驕傲的，所以這兩三年來，很多台商朋友，將近百萬個台商，在中國大陸，頭都抬不起來，講到台灣的民主政治，不知道該怎麼回答。”

韓國瑜續道：”這次2018年高雄市長選舉，他帶來的改變對台灣政治太巨大了，但是可惜，高雄土地往下挖三公尺都是綠色的，唯一一個藍色的，大街小巷都不熟的，只有40年前在高雄當過兵，然後甚麼人也都不認識，傻小子范進想中舉，然後不停的到處拜託人家投票給我，居然衝刺了半年左右，選上了，這是不可思議的。”

韓國瑜的妻子李佳芬也難得上台，而且有一番溫情講話，她強調她們就是平凡的家庭，也因此更知道，政治人物應該貼近民意。

不過她透露，家人並不希望韓國瑜選總統，而韓國瑜也自我調侃，說他在外面風光，在家裡卻常常被罵。

韓國瑜說：”各位看我在那邊風光無比，回去一天到晚挨罵，很正常，老哥你也時常被罵，但你頭髮不是比我還多。”

李佳芬說：”身為太太的人，我一定是希望我的家庭幸福美滿，我也跟很多人說，市長可以有好幾個，我家裡的先生只有一個，我家裡的爸爸也只有一個，記者跟我說，佳芬姊你先生說他不怕你，我說對呀他不怕我，因為他很愛我，都會讓我。”

李佳芬續道：”人生中總是有很多的意外，前幾天我女兒和我說了一句話，他說媽媽，我說讓爸爸再任性一次，我只是讓他選市長，他可別多想。”

韓國瑜不談自己是否要更上一層樓，卻對鴻海集團董事長郭台銘也將加入總統戰局表示，就像選美一樣，讓民眾品頭論足挑選。

週二3,000民眾從下午3點開始就陸續排隊進場，並且要通過安檢門，秩序大致良好。

不過韓國瑜要進場時，被韓粉團團圍住，幾乎動彈不得，主辦單位多次呼籲民眾克制，最終活動順利落幕，而民眾步出會場時，每個人還領到兩個素包子，象徵韓國瑜的土包子精神。

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