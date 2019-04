台灣高雄市長韓國瑜南灣演講 3千人出席（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜結束訪美之行,週二午夜搭機返台,他在灣區行程的重頭戲,就是週二晚的3,000人演講。

韓國瑜週二晚7點在南灣Santa Clara會議中心,應全球玉山協會邀請發表專題演講,共有3,000人出席,是灣區華裔社區罕見的超大型活動。

不過韓國瑜的鐵人行程實在太累了,原本預定一個半小時的演講,只進行半個小時,不過這無損韓粉的熱情,現場氣氛熱烈,要他選總統的聲浪此起彼落,但他還是沒有做出具體回應。

他談到自己當選高雄市長是不可思議的事,也抨擊台灣的民主曾經讓人驕傲,如今卻讓人臉上無光。

韓國瑜說:”我到中國大陸,以及在高雄,接觸到很多台商朋友,一樣,他們豬八戒照鏡子,兩面不是人,在大陸 ,大陸同胞冷嘲熱諷,你們台灣民主到底搞甚麼東西,我們看不到效果,看不到廉潔的政治,看不到選舉拿到了權力之後,在那邊瞎搞惡搞,請問你們台灣民主政治有甚麼好驕傲的,所以這兩三年來,很多台商朋友,將近百萬個台商,在中國大陸,頭都抬不起來,講到台灣的民主政治,不知道該怎麼回答。”

韓國瑜續道:”這次2018年高雄市長選舉,他帶來的改變對台灣政治太巨大了,但是可惜,高雄土地往下挖三公尺都是綠色的,唯一一個藍色的,大街小巷都不熟的,只有40年前在高雄當過兵,然後甚麼人也都不認識,傻小子范進想中舉,然後不停的到處拜託人家投票給我,居然衝刺了半年左右,選上了,這是不可思議的。”

韓國瑜的妻子李佳芬也難得上台,而且有一番溫情講話,她強調她們就是平凡的家庭,也因此更知道,政治人物應該貼近民意。

不過她透露,家人並不希望韓國瑜選總統,而韓國瑜也自我調侃,說他在外面風光,在家裡卻常常被罵。

韓國瑜說:”各位看我在那邊風光無比,回去一天到晚挨罵,很正常,老哥你也時常被罵,但你頭髮不是比我還多。”

李佳芬說:”身為太太的人,我一定是希望我的家庭幸福美滿,我也跟很多人說,市長可以有好幾個,我家裡的先生只有一個,我家裡的爸爸也只有一個,記者跟我說,佳芬姊你先生說他不怕你,我說對呀他不怕我,因為他很愛我,都會讓我。”

李佳芬續道:”人生中總是有很多的意外,前幾天我女兒和我說了一句話,他說媽媽,我說讓爸爸再任性一次,我只是讓他選市長,他可別多想。”

韓國瑜不談自己是否要更上一層樓,卻對鴻海集團董事長郭台銘也將加入總統戰局表示,就像選美一樣,讓民眾品頭論足挑選。

週二3,000民眾從下午3點開始就陸續排隊進場,並且要通過安檢門,秩序大致良好。

不過韓國瑜要進場時,被韓粉團團圍住,幾乎動彈不得,主辦單位多次呼籲民眾克制,最終活動順利落幕,而民眾步出會場時,每個人還領到兩個素包子,象徵韓國瑜的土包子精神。

