韓國瑜出席全球玉山協會矽谷論壇（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜訪美,他強調此行要推銷高雄,也希望吸取矽谷的高科技經驗,週二他出席了全球玉山協會的矽谷論壇,並與業內人士座談,尋求合作機會,AI創投公司富比庫也當場宣布在高雄投資1,000萬美元。

台灣高雄市長韓國瑜週二中午擔任全球玉山科技協會矽谷論壇的嘉賓,和該協會理事長陳鈞亞一同為論壇開幕。

韓國瑜還帶來了高雄的版畫,以及鳳梨酥做為伴手禮,推銷高雄的藝術品和美食。

會後,AI創投公司富比庫宣布,將投資高雄1,000萬美元。

富比庫公司黃以建說:”我們今年想要在高雄繼續擴大,將會募資大概2,000萬美金,募資的金額會有一半可以繼續投資高雄的研發。”

雙方並在記者會上正式簽署合作意向書MOU,確立投資的第一步。

另外,全球玉山科技協會週二也邀請15位講員為高雄建言,並和韓國瑜簽署意向書,將在5G、AI和高科技等5大領域和高雄密切合作。

在回答本台提問有關高雄如何向矽谷借鏡,韓國瑜表示,高雄無法複製矽谷經驗,但會全力發展青年創業。

韓國瑜說:”我們高雄光是吸納各國人才,到高雄來怎麼能跟硅谷比呢?而且市政府根本沒有這個權力,可是我們願意去學,這個精神是用我們大學當基礎來研究,5月1號我們將成立高雄市的青年局,青年局的目標非常清楚,90%的重心在創投。”

韓國瑜也談到美國之行和美國學者的互動,發現他們都是本位思考,他認為不管是美國還是中國,都應該要了解台灣人民要什麼,而台灣人民要的非常清楚。

韓國瑜說:”希望台灣安全,人民有錢。”

