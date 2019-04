馬克龍答謝消防員救火 誓言5年內重建聖母院

【KTSF 張麗月報導】

法國巴黎聖母院大教堂大火,當局初步調查認為是意外,法國總統馬克龍誓言要5年內重建巴黎這個地標。

巴黎聖母院大火之後,馬克龍向全國發表講話,誓要重建燒燬部份的聖母院,希望可以在5年內完工,他也呼籲國際伸出援手。

馬克龍說:”我們將令聖母院更漂亮,我們將動員每個人,經過這些磨難,是時候反省和行動。”

馬克龍有提到聖母院過去也曾經歷過災難劫火,但法國人民每次都克服困難,給予重建,今次亦然,人民都有錢出錢有力出力。

他也讚揚400名消防員,在極端艱苦的情況下成功撲滅大火,保存聖母院的主體結構。

由於聖母院是有將近900年歷史的建築物,發生大火,消防灌救工作遠比一般大廈的火災複雜及困難得多。

消防員除了要撲滅主座堂的大火之外,還要顧及大教堂的結構,要保存內裡的壁畫雕塑與裝飾,並要搶救無價的歷史宗教文物,當中包括相傳是耶蘇受難的十字架其中一口釘以及荊棘冠,還有聖路易國王的長袍及其他的重要文物,在大火初段就搶救出來。

面對高70米的大教堂,消防員要兵分多路,一隊先頭部隊帶著壓縮空氣及噴水系統,用狹窄的爬梯爬上高牆,過程非常的危險。

他們進入主座堂,如何控制水槍的水壓,以免損害大教堂內的木結構也是一大難題。

他們使用紅外線鏡頭引導噴水,但大教堂的尖塔在大火中倒塌後,壓在主座堂的屋頂上,屋頂也隨大火崩塌,不過主座堂內巨大的十字架,還有舉世聞名的玫瑰之窗卻完好無缺。

消息指,重建過程將會是昂貴和長時間,可能需要幾十年時間,修復大教堂的成本也很難估計,目前迫切要做的是,如何防止教堂進一步受損,因為大火經過噴水撲救後,建築結構特別容易受損,起火原因還有待調查。

由於起火時,修葺工程的施工人員已經離開,當局初步傾向於認為是意外,而不是恐襲或縱火,在大火發生前,聖母院正在進行大規模的修葺工程。

在聖母院大火期間,不少民眾自動聚集在聖母院聚所在的巴黎中心區參加燭光遊行,他們唱法國的歌謠,也唱聖詩,發起遊行的團體聲稱他們是”重建者”,號召全法國的人出錢出力,讓聖母院得以恢復光輝。

法國三大有錢家族,包括化妝品公司L’Oreal帶頭發起”挽救聖母院”的籌款運動,來自各界的機構包括石油及天然氣公司和銀行等,至今已經籌到最少7億美元,美國的蘋果公司也響應捐款。

