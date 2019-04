【KTSF 陳嘉琪報導】

週四是舊金山1906年7.9級大地震113周年紀念,舊金山週四將測試緊急短訊通知系統,並舉行紀念活動。

為響應紀念日,舊金山應急管理局週四早上11時會測試緊急短訊系統,加入了局方AlertSF短訊名單的市民,會收到測試短訊。

AlertSF透過短訊,向市民通報市內所有緊急事件,現時登記的人約有11萬,有意登記者,可將自己居住的郵區號碼傳短訊至888-777。

而舊金山週四清晨4時45分開始,在三街夾Market街的Lotta’s Fountain舉行紀念活動,在地震發生前一分鐘,即是5時11分會默哀,到5時12分會鳴笛悼念死難者。

