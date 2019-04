牛宮董事會通過明年起禁舉行槍械展銷會

【KTSF 歐志洲報導】

中半島Daly City的牛宮(Cow Palace)董事會,週二終於決定從明年開始禁止舉行槍械展銷會。

Daly City的牛宮是灣區少數舉行槍械展銷會的地點,近年來的槍枝暴力事件,導致有越來越大的聲浪反對在牛宮舉行槍展。

隨著舊金山和San Mateo縣都反對舉行槍械展銷會,牛宮的董事會也面對更大的壓力。

反對在這裡舉行槍展的民眾更指出,槍展讓12歲以下的孩童免費入場,其實就是在推廣槍枝文化,並將槍枝正常化。

週二上午的會議中,出席的民眾都是反對槍枝暴力,他們舉著在槍枝暴力下死亡家人的照片發言。

董事會週二一致表決通過從明年起,在牛宮禁止舉行槍展,今年已定下的合約則不受影響。

