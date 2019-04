【KTSF】

東灣柏克萊市3月發生一起腳踏車騎士被車撞,肇事司機逃逸的事件,警方希望民眾能提供線索,協助找到涉案司機。

警方目前發布拘捕令,尋找45歲的柏克萊女子Lacisha Atkins。

警方表示,3月2日星期六約下午3點45分,75歲男長者Julian Curran在Ashby Avenue和Fulton街交界處,被一輛轎車撞倒,事件導致Curran腿部骨折,在幾個星期後死亡。

警方表示,肇事司機在撞人之後的5個路口將轎車遺棄。

