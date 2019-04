【KTSF】

大家週三有沒有感受到春天溫暖的氣息?國家氣象局預測,這樣和暖的天氣會一直持續到週五,週四更會是今年以來氣溫最和暖的一天。

內陸、南灣等城市,週四日間氣溫會上升至接近華氏85度,舊金山亦有華氏75度。

氣象局解釋,高氣壓進入灣區,加上週四轉吹離岸風,將各城市的氣溫推高。

當局提醒大家,在高溫的情況下,千萬不要留小孩及寵物在車內,避免悲劇發生。

預計週五內陸等地,日間氣溫仍然達80度以上。

到了週六 ,海風再次進入灣區,各城市的日間氣溫會急劇下降回華氏65至69度的正常水平

