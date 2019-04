女大學生民事起訴劉強東強暴 追討5萬美元賠償

【KTSF】

中國京東集團創辦人劉強東去年在明尼阿波利斯市被指性侵犯一名女大學生,當地的地檢處去年以證據不足為由,沒有向劉強東提出刑事檢控,提出指控的女子週二入稟法院提出民事訴訟,向劉強東追討逾5萬美元賠償。

女原告名叫Jingyao Liu,就讀明尼蘇達大學,她在訴訟中指控劉強東和其他有錢的行政高管,在事發當晚共晉晚餐時威迫她喝酒,晚餐後,劉強東在車中強行非禮她,之後在她的公寓單位中強暴她。

劉強東於去年8月31日涉嫌觸犯強暴罪在明尼阿波利斯市被捕,他在被捕數小時後獲釋,至12月,檢控官以出現”嚴重證據問題”為由,沒有向他提出刑事檢控,並指稱控方無法在沒有合理疑點下證明他有罪。

劉強東的辯護律師當時稱,劉強東被捕完全是基於不實的指控,劉強東之後也在中國的社交媒體發文,指稱他沒有觸犯任何法例,但他與女原告的接觸,傷害了他的家人,尤其是他妻子,他希望妻子能接受其道歉。

針對女原告週二提出的民事訴訟,劉強東的代表律師尚未對此發表評論。

劉強東是因為在明尼蘇達大學攻讀中國工商管理博士學位,去年到明尼阿波利斯參加一週的訪問講學,這個博士學位課程為期4年,與清華大學的經濟管理學系合辦,收生對象是中國的行政高管。

女原告是中國籍,以留學生簽證在明尼蘇達大學留學,她是博士課程的義工,案發時她21歲。

案發當時,劉強東與其他行政高管到了明尼阿波利斯市的Origami日本餐廳晚餐,女原告是應另一名行政高管Charlie Yao的邀請赴約,Yao當時說晚餐是為表揚義工而設,但當晚卻沒有其他義工出席,訴訟指,是劉強東私下叫Yao邀請女原告赴約。

訴訟指,女原告在晚餐中,被多名行政高管威迫喝酒,劉強東對她說,如果她不喝,就是不尊重他。

女原告也聲稱被劉強東推入禮賓車中,被他上下其手,雖然她有反抗,但劉強東沒理會,女原告曾向友人傳文字短訊:”我求他不要,但他沒理會。”

訴訟指,劉強東的助手把禮賓車的倒後鏡移上,好讓司機無法看到劉強東非禮女原告,之後在女原告的公寓單位中,劉強東在女原告反抗下將她強暴。

劉強東是中國京東集團的創辦人,身家估計有75億美元。

