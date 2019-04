Chewy Chips Ahoy曲奇餅發現異物需要召回

【KTSF】

出產Chips Ahoy曲奇餅的Mondelez International公司表示,旗下一款受歡迎的曲奇餅因為發現異物需要召回。

需要召回的曲奇餅是紅色13盎司包裝的Chewy Chips Ahoy,該公司在聲明中稱,由於發現”意想不到的硬物”,進食後可能對健康有負面影響,因此需要召回該款曲奇餅。

需要召回的的產品UPC編號是0 44000 03223 4,最佳食用日期分別是今年9月7日、9月8日、9月14日和9月15日。

查詢詳情,請致電:1-844-366-1171, 或點擊瀏覽:https://www.mondelezinternational.com/~/media/mondelezcorporate/uploads/downloads/Chewy_CA_recall.pdf

