舊金山市長布里德對於在Embarcadero海旁建無家可歸者服務中心的提案作出修改,希望改以逐步推行形式試驗成效。

布里德最初提出在海旁Embarcadero街一個空置停車場,興建無家可歸者服務中心,引來不少爭議,好多反對居民擔心,該中心會吸引吸毒人士聚集。

布里德和該區市參事楊馳馬週一提出一個更新版本的提案,由原本打算設175至200個床位,改為先設130個床位,在之後6個月再逐步加多70個床位。

另外先尋求兩年租約,試驗對社區反應,又表明中心附近的區域,每日都會派警員巡邏。

有關提案將會在下週二的港務局會議中商議。

