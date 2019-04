保育專家指重建巴黎聖母院或是難題

【i-CABLE】

巴黎聖母院的火勢沿著屋頂一發不可收拾,是因為支撐整個聖母院屋頂的,是個龐大的木製結構。有建築保育專家表示,將來重建聖母院,如果要忠實重現這種古木結構,可能是個難題。

用了過百年才建成的傑作,不用一日就面目全非,巴黎聖母院一起火就燒通頂,因為它的屋頂以材料而言,基本上是一片”森林”,聖母院的屋頂是用鉛造,重量近200公噸,而負責撐起屋頂的其實是木製的龐大支架,當年為了搭這個架,砍了1,300棵橡樹,而且每棵樹齡都有300、400年,因為這樣樹幹才夠長夠粗。

為建一個屋頂犧牲一片樹林,所以這種結構又稱為”森林”,在哥德式建築並不罕見。問題是現在聖母院屋頂的”森林”已經接近完全燒毀,將來重建,要如何重現這種古代木結構?需要再砍1,300棵樹,抑或會用其他辦法?

但就算決心再砍樹,都未必行得通,因為有分析提醒今日的法國已經很難找到千多棵,300、400年的橡樹要原汁原味重現古代工藝,可謂困難重重。

另外如果要重建,聖母院的外觀細節亦要復元,這方面算是比較幸運,因為在2015年,已故的美國建築藝術家塔隆曾經以激光掃描技術,將整座聖母院立體數碼化,將來要復元聖母院的建築細節,塔隆留下的數碼聖母院可以成為重要的參考。

