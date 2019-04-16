保育專家指重建巴黎聖母院或是難題

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巴黎聖母院的火勢沿著屋頂一發不可收拾，是因為支撐整個聖母院屋頂的，是個龐大的木製結構。有建築保育專家表示，將來重建聖母院，如果要忠實重現這種古木結構，可能是個難題。

用了過百年才建成的傑作，不用一日就面目全非，巴黎聖母院一起火就燒通頂，因為它的屋頂以材料而言，基本上是一片”森林”，聖母院的屋頂是用鉛造，重量近200公噸，而負責撐起屋頂的其實是木製的龐大支架，當年為了搭這個架，砍了1,300棵橡樹，而且每棵樹齡都有300、400年，因為這樣樹幹才夠長夠粗。

為建一個屋頂犧牲一片樹林，所以這種結構又稱為”森林”，在哥德式建築並不罕見。問題是現在聖母院屋頂的”森林”已經接近完全燒毀，將來重建，要如何重現這種古代木結構？需要再砍1,300棵樹，抑或會用其他辦法？

但就算決心再砍樹，都未必行得通，因為有分析提醒今日的法國已經很難找到千多棵，300、400年的橡樹要原汁原味重現古代工藝，可謂困難重重。

另外如果要重建，聖母院的外觀細節亦要復元，這方面算是比較幸運，因為在2015年，已故的美國建築藝術家塔隆曾經以激光掃描技術，將整座聖母院立體數碼化，將來要復元聖母院的建築細節，塔隆留下的數碼聖母院可以成為重要的參考。

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