馬利蘭州報館遇襲後堅持工作獲普立茲特別獎

本年度美國普立茲新聞獎最高榮譽的公共服務獎,由佛羅里達州一份報章跟進當地校園槍擊案揭露保安問題而奪得,大會加設特別獎頒予去年遭槍手襲擊的馬里蘭州《首都報》,表揚他們對報道新聞的承擔。

美國新聞界去年經歷近年最多記者遇害槍擊案,馬里蘭州《首都報》5名記者及編輯遭槍手闖入報館殺害後,其他職員堅守工作,即時在網上報道襲擊,報紙亦如期出版,被視為美國新聞界最高榮譽的普立茲獎。

在每年頒發的21個獎項以外,額外向《首都報》頒予特別獎,及歷來最多的十萬美元獎金,表揚報館在哀傷中展現對報道新聞的承擔,報館上下得知獲獎一刻,氣氛凝重,編輯稱得獎是榮幸,但心情複雜。

而獲得最具份量的公共服務獎,《南佛羅里達太陽哨兵報》員工亦沒有熱烈慶祝,只是互相擁抱,記者稱對獎項源自一宗不應發生的悲劇,覺得難過他們在佛羅里達州帕克蘭高中、去年2月發生槍擊案,造成17人死、多人受傷後,花了十個月跟進報道,揭露學校保安問題,報道促成校園安全及法例改革,獲得嘉許,是報館繼2013年後再獲此殊榮。

《路透社》就憑報道緬甸軍方屠殺羅興亞人觸發種族滅絕危機,贏得國際報道獎,兩名負責採訪的《路透社》記者被緬甸當局控告違反官方機密法,各判囚7年。

《路透社》總編對其勇敢的下屬仍被囚禁,感到哀傷,又認為公眾應聚焦於報道的主角、即是羅興亞人及他們在獲頒突發新聞攝影獎中記錄的美墨邊境移民。

本年度國際報道獎還有另一組得主就是《美聯社》這3名記者,冒著生命危險深入內戰頻仍的也門,在過去一年以連串報道揭示當地飢荒導致民眾吃樹葉維生,甚至讓小童上戰場等慘況,提醒國際社會別遺忘這片土地。

普立茲新聞獎在1917年根據美國報業巨頭普立茲的遺願設立,每年頒發一次。

