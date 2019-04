奧克蘭警方將加強執法取締汽車雜耍活動

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)在週日發生多場非法的汽車雜耍活動,事件最後演變成縱火案,由於事態嚴重,不少民眾質疑,為何警方沒有及時執法,警方就事件所出回應。

奧克蘭警方發言人稱,警方沒有足夠的警力去應付混亂的場面,派多名警員進入現場不是一個好的辦法,當現場有1,000人開槍,投擲石頭及樽,向警員的方向施放煙花,警員在最後也需要安全地回家。

為了阻止再有同類事件發生,當局表示,在未來的週末,會派出多名配備裝置的警員在路上巡邏,加強執法,如看見任何人進行汽車雜耍活動,便會立即拘捕及鎖車。

根據警方透露,週日晚上8點半左右,在42號大道夾International大道的人群開始失控,參加汽車雜耍活動的人,圍著當時路過的貨車及AC Transit巴士,有人持槍示意貨車司機下車,其他人在搶掠貨車內的貨品,更打破巴士的窗戶,然後該貨車及巴士相繼起火,期間更有人向天開槍。

由於事態嚴重,在週一的奧克蘭市議會中,第七區市參事Larry Reid及第四區市參事Sheng Thao表示支持AB 410法案,更嚴厲執法,將非法參加汽車雜耍活動的人定罪。

