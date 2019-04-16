奧克蘭警方將加強執法取締汽車雜耍活動

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東灣奧克蘭市（屋崙）在週日發生多場非法的汽車雜耍活動，事件最後演變成縱火案，由於事態嚴重，不少民眾質疑，為何警方沒有及時執法，警方就事件所出回應。

奧克蘭警方發言人稱，警方沒有足夠的警力去應付混亂的場面，派多名警員進入現場不是一個好的辦法，當現場有1,000人開槍，投擲石頭及樽，向警員的方向施放煙花，警員在最後也需要安全地回家。

為了阻止再有同類事件發生，當局表示，在未來的週末，會派出多名配備裝置的警員在路上巡邏，加強執法，如看見任何人進行汽車雜耍活動，便會立即拘捕及鎖車。

根據警方透露，週日晚上8點半左右，在42號大道夾International大道的人群開始失控，參加汽車雜耍活動的人，圍著當時路過的貨車及AC Transit巴士，有人持槍示意貨車司機下車，其他人在搶掠貨車內的貨品，更打破巴士的窗戶，然後該貨車及巴士相繼起火，期間更有人向天開槍。

由於事態嚴重，在週一的奧克蘭市議會中，第七區市參事Larry Reid及第四區市參事Sheng Thao表示支持AB 410法案，更嚴厲執法，將非法參加汽車雜耍活動的人定罪。

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