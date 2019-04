【KTSF】

北灣Napa市週一發生一宗驚險車禍,一輛汽車失控,撞向一間餐廳的戶外進餐區,在事發前數秒,一名母親剛剛與兩名年幼子女步出餐廳外,汽車差點撞上三人,Napa市警方週二將拍下事發經過的視頻上傳Facebook網頁,驚險過程教人捏一把冷汗。

事發於Bel Air廣場的Villa Corona餐廳,警方在Facebook貼文中寫道:”這個驚險的視頻提醒大家,每時每刻都要留意身邊發生的事,這個家庭剛剛踏出餐廳外,司機便失控駕車撞上來,幸好警方只接獲輕傷舉報。”

據當地報章報導,60歲司機和一名約兩至3歲的幼童在事故中受輕傷,需要送院治療。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。