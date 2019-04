美國麻疹病例繼續急增 過去一星期再多90宗（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

美國的麻疹病例繼續急增,單在過去一個星期,就有再多90宗,不過,受麻疹疫情影響的並不止是美國。

2019年至今,美國確診超過500宗麻疹個案,疾控中心(CDC)表示,是美國25年以來,第二最多麻疹個案的一年,而且現在只是4月,當中大部分個案都來自紐約,當地政府已經插手干預。

紐約 Westchester縣政府發言人說:”我們寧願勿讓人過於自由,也要為公共衛生著想。”

受麻疹影響的並非只有美國,根據世界衛生組織報告,全球在2019年頭3個月,已經有超過10萬宗麻疹個案,比去年同期大幅上升三倍。

聯合國兒童基金會和世衛都表示,”我們正處於全球麻疹危機中”,他們更指出,”有關疫苗的重大益處無需爭辯”。

但在美國就卻是有爭辯關於家長的選擇 。

不讓子女接種疫苗的家長Janessa Baake說:”從沒想過有天要面對外人指控我們女兒不健康、骯髒和有病的,與政府的介入。”

密蘇里州共和黨聯邦眾議員Lynn Morris說:”這會帶來滑波效應,若我們容許州、地方和聯邦政府強制對我們孩子注射些甚麼。”

美國在2000年宣布消滅麻疹,只要不出現連續12個月的本土爆發麻疹感染,麻疹就屬於已被消滅。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。