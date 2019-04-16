中國籍女子涉擅闖特朗普佛州莊園 法官否決保釋申請

【KTSF 林佩樺報導】

上月底在佛羅里達州特朗普總統的Mar-a-Lago莊園被捕的中國籍女子Yujing Zhang，週一出庭不認罪，法官也駁回她的保釋請求。

Zhang週一出庭，她不認罪，法官也以她很有可能逃到境外為由，拒絕保釋請求。

調查人員表示，手機簡訊記錄顯示，Zhang在從上海出發幾天前，就已經知道她原要參加的舞會被取消。

33歲的Zhang是一名國際金融顧問，她被指3月30日在特朗普位於佛州的Mar-a-Lago莊園入口，聲稱自己是要來參加聯合國中國友誼基金會舉辦的舞會，後來她獲准進入，特朗普當天也在莊園內。

當局指Zhang當日隨身携帶了兩本中國護照，4部手機和藏有電腦病毒的USB手指。

她被捕後，當局在她酒店房間發現8,000元現金和一個可以偵測到隱蔽鏡頭的電子設備，FBI因此也在調查，Zhang是否一名間諜，一旦定罪，她面對的最高刑罰是入獄5年和罰款25萬。

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