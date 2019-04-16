台灣高雄市長韓國瑜史丹福大學發表演講（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜週一前往史丹福大學，就高雄的願景發表演講，談到如何重塑台灣政黨政治和公共服務，在兩岸政策的主張方面，該校有學者關注外界對他”親中賣台”的抨擊，韓國瑜也做出回應。

韓國瑜下午舉行閉門演講，主題為”我的高雄之路”，重塑台灣政黨政治，重視公僕在現代民主中的角色，談自己如何從一個過氣政客，成功在深綠選區旗開得勝。

韓國瑜說：”華人世界，台灣人很驕傲就是台灣的民主，可是如果民主沒有帶來效率，民主沒有辦法帶來廉潔、乾淨的政治，請問民主最終的目的是甚麼，搞了幾十年民主，我們到底要的是甚麼？當然要效率、廉能的政治，為人民服務的公僕，所以我覺得2018年的選舉，最大讓我們去反省就是，未來的政黨政治人物，真的要為人民為本來思考來從事政治活動，這樣才有意義。”

韓國瑜上午與一群學生對談，並接受該校報紙Stanford Daily的採訪，中午與該校學者共進午餐，下午兩點前往胡佛檔案室閱讀蔣家日記，不過活動不對媒體開放。

他離開胡佛研究所時，還刻意走側門避開媒體，讓不少記者在冷風中等候兩個多小時卻撲了空。

韓國瑜說：”今天特別是看西安事變的，另外就是1949年4月1號，當天晚上先總統蔣公的心情，還有一些重要的時間點，228事變，228事變時他怎麼樣的心情，大概簡單看了一下。”

韓國瑜的史丹福之行，由胡佛研究所以及Freeman Spogli研究所旗下的”台灣民主安全計畫”共同接待及安排。

胡佛研究所研究員郭岱君說：”我以前也不認識韓市長，就今天的接觸我覺得，第一個他很親切，人非常好，第二個他講話淺顯易懂，今天無論是在討論大家在問問題，他回答問題的時候，即使是比較嚴肅的議題，他都用比較淺顯易懂的語言和方式來表達。”

還有學者印象深刻的，是他回答關於兩岸關係的嚴肅問題。

史丹福大學台灣民主及安全計畫協調人祁凱立（Kharis Templeman）說：”他的回答，他喜歡使用形容詞，一個美女被三個不同的人追求，這名女士可以跟三個人談戀愛，但是卻不會跟他們結婚。”

參與活動的人士轉述，韓國瑜被問到最多的有經濟問題和兩岸問題，但就沒有人問他是否要選總統，還有人問到有人抨擊他”親中賣台”的問題。

郭岱君說：”美國學者就問說，那這樣你會不會被貼商標呢？會不會人家說你是紅的，或是甚麼？他說我已經被貼了，我已經被批評了，但是我不在意，我只要把高雄的貨賣出去，把好的人才引到高雄來，把好的資金引進來，他說我一個市長，我去賣香蕉、我去賣鳳梨，我去賣蔬菜，我去賣魷魚，我賣什麼台灣，我怎麼賣台。”

由於韓國瑜的身分特殊，格外受到民眾的歡迎，因此史丹福大學在接待他的安排上也格外的謹慎，由於校方將他視為可預見的總統候選人，也就是雖然韓國瑜還沒有宣布他要參選，但史丹福大學的學者們已經預料他未來可能會參選，因此在接待他的規格上也格外低調，包括不讓校外的人士跟他有所互動，所有活動安排都以校內人士為主，包括演講在內也是一個閉門演講。

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