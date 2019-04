台灣高雄市長韓國瑜史丹福大學發表演講（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜週一前往史丹福大學,就高雄的願景發表演講,談到如何重塑台灣政黨政治和公共服務,在兩岸政策的主張方面,該校有學者關注外界對他”親中賣台”的抨擊,韓國瑜也做出回應。

韓國瑜下午舉行閉門演講,主題為”我的高雄之路”,重塑台灣政黨政治,重視公僕在現代民主中的角色,談自己如何從一個過氣政客,成功在深綠選區旗開得勝。

韓國瑜說:”華人世界,台灣人很驕傲就是台灣的民主,可是如果民主沒有帶來效率,民主沒有辦法帶來廉潔、乾淨的政治,請問民主最終的目的是甚麼,搞了幾十年民主,我們到底要的是甚麼?當然要效率、廉能的政治,為人民服務的公僕,所以我覺得2018年的選舉,最大讓我們去反省就是,未來的政黨政治人物,真的要為人民為本來思考來從事政治活動,這樣才有意義。”

韓國瑜上午與一群學生對談,並接受該校報紙Stanford Daily的採訪,中午與該校學者共進午餐,下午兩點前往胡佛檔案室閱讀蔣家日記,不過活動不對媒體開放。

他離開胡佛研究所時,還刻意走側門避開媒體,讓不少記者在冷風中等候兩個多小時卻撲了空。

韓國瑜說:”今天特別是看西安事變的,另外就是1949年4月1號,當天晚上先總統蔣公的心情,還有一些重要的時間點,228事變,228事變時他怎麼樣的心情,大概簡單看了一下。”

韓國瑜的史丹福之行,由胡佛研究所以及Freeman Spogli研究所旗下的”台灣民主安全計畫”共同接待及安排。

胡佛研究所研究員郭岱君說:”我以前也不認識韓市長,就今天的接觸我覺得,第一個他很親切,人非常好,第二個他講話淺顯易懂,今天無論是在討論大家在問問題,他回答問題的時候,即使是比較嚴肅的議題,他都用比較淺顯易懂的語言和方式來表達。”

還有學者印象深刻的,是他回答關於兩岸關係的嚴肅問題。

史丹福大學台灣民主及安全計畫協調人祁凱立(Kharis Templeman)說:”他的回答,他喜歡使用形容詞,一個美女被三個不同的人追求,這名女士可以跟三個人談戀愛,但是卻不會跟他們結婚。”

參與活動的人士轉述,韓國瑜被問到最多的有經濟問題和兩岸問題,但就沒有人問他是否要選總統,還有人問到有人抨擊他”親中賣台”的問題。

郭岱君說:”美國學者就問說,那這樣你會不會被貼商標呢?會不會人家說你是紅的,或是甚麼?他說我已經被貼了,我已經被批評了,但是我不在意,我只要把高雄的貨賣出去,把好的人才引到高雄來,把好的資金引進來,他說我一個市長,我去賣香蕉、我去賣鳳梨,我去賣蔬菜,我去賣魷魚,我賣什麼台灣,我怎麼賣台。”

由於韓國瑜的身分特殊,格外受到民眾的歡迎,因此史丹福大學在接待他的安排上也格外的謹慎,由於校方將他視為可預見的總統候選人,也就是雖然韓國瑜還沒有宣布他要參選,但史丹福大學的學者們已經預料他未來可能會參選,因此在接待他的規格上也格外低調,包括不讓校外的人士跟他有所互動,所有活動安排都以校內人士為主,包括演講在內也是一個閉門演講。

