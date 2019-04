奧克蘭市正式宣布將與高雄市締結友誼城市（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

這次台灣高雄市長韓國瑜到訪期間,東灣奧克蘭市和高雄也洽談了締結友好城市的事宜,奧克蘭市長Libby Schaaf週一親自在市府接待高雄市副市長葉匡時等人。

高雄市副市長葉匡時,在高雄市議員黃紹庭和駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟的陪同下,上午10點來到奧克蘭巿政府,Schaaf親自接待,在市長會客廳與奧克蘭市姊妹市會長陳錫澎等人,一同探討二市締結Friendship City友誼城市

的可能性,會後正式宣布將展開推動有關程序。

Schaaf說:”我們二個城市有很多共同點,我們都是大的海港城市,我們都重視多元性和對兒童的教育,但是我們也有立即合作的機會,特別是擴大二市的貿易和旅遊,也見到機會擴展直航,從奧克蘭直飛高雄的機場。”

葉匡時也當面邀請Schaaf今年到訪高雄,屆時二市也將簽署友誼城市的MOU備忘錄。

台灣高雄巿長葉匡時說:”我邀請Libby市長到高雄訪問,明年我們也將舉辦世界港灣城市論壇,我也邀請奧克蘭市、奧克蘭港來出席論壇。”

Schaaf欣然接受邀請,但並未談到具體的時間表,她表示,知道韓國瑜有多受歡迎,因為連她搭乘捷運都有人問她韓國瑜的話題,她期待有機會見到他。

而Schaaf還特別向葉匡時,展示了金州勇士隊三屆的冠軍戒指,並讓葉匡時試戴,感受冠軍球隊的魅力。

奧克蘭市姊妹市會長陳錫澎說:”市長會指示我準備備忘錄,這樣就能採取下一步培養我們的友誼,還有文化和經濟的成長。”

高雄市和奧克蘭市政府都表示,希望建立友誼城市,只是雙方關係起步的第一個階段,未來希望關係升級成為姐妹城市。

