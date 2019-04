消費者行動到舊金山華埠向長者提供防騙小貼士（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

每一年都會出現一些針對華裔社區的騙案,最常見的有訛稱中領館人員以及祈福騙案,非牟利機構消費者行動週一去到舊金山華埠,向長者提供預防騙案的小貼士。

消費者行動社區外展部經理張毓潔說:”你一定要保持冷靜,因為所謂從你的口袋拿錢出去,那個出去以後,那個結局是你自己要負責任,所以要有勇氣說”不”,而且如果人家給你壓力,你一定要避免這個壓力,從單獨面對他的情況下撤身,去找別人來幫助。”

消費者行動表示,除了大家熟悉的中領館騙案及祈福騙案外,近來收到報告指,有訛稱銀行職員的騙徒致電事主,指事主的戶口被取消或凍結,請事主用中文回電解決問題。

不過,張毓潔指出,銀行已經向她證實,絕不會叫人用中文回電,呼籲大家小心。

消費者行動並不會提供法律援助,他們的工作是教育市民如何提防受騙,以及一旦成為受害人後,應該怎樣做,查詢熱線:(415)777-9635。

