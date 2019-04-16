消費者行動到舊金山華埠向長者提供防騙小貼士（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

每一年都會出現一些針對華裔社區的騙案，最常見的有訛稱中領館人員以及祈福騙案，非牟利機構消費者行動週一去到舊金山華埠，向長者提供預防騙案的小貼士。

消費者行動社區外展部經理張毓潔說：”你一定要保持冷靜，因為所謂從你的口袋拿錢出去，那個出去以後，那個結局是你自己要負責任，所以要有勇氣說”不”，而且如果人家給你壓力，你一定要避免這個壓力，從單獨面對他的情況下撤身，去找別人來幫助。”

消費者行動表示，除了大家熟悉的中領館騙案及祈福騙案外，近來收到報告指，有訛稱銀行職員的騙徒致電事主，指事主的戶口被取消或凍結，請事主用中文回電解決問題。

不過，張毓潔指出，銀行已經向她證實，絕不會叫人用中文回電，呼籲大家小心。

消費者行動並不會提供法律援助，他們的工作是教育市民如何提防受騙，以及一旦成為受害人後，應該怎樣做，查詢熱線：(415)777-9635。

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