【i-CABLE】

智利有小型飛機失事,墜落民居,機師和5名乘客全部罹難,地面有兩人受傷。

飛機墜落的民居屋頂火勢猛烈,事發在當地週二早上近11時,小型飛機在南部城市蒙特港起飛不久就失事,機尾擊中附近民居導致大火,當時屋內沒有人,當地傳媒報道地面有兩人受傷,其中一名女子被碎片擊中雙腿,機上6人則全部喪生,暫時未知墜機原因。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。