雄性白貓Daly City被車撞傷 康復後現尋新家

【KTSF】

一隻雄性白貓2月在Daly City被一輛汽車撞倒,重傷危殆,經手術治療後,白貓奇蹟康復,現正尋找新家。

白貓Tao是於2月26日在路旁被一名熱心市民發現,送到中半島動物救護中心,牠當時下頜斷裂,眼睛受傷,當時動物救護中心的員工估計,牠應該不會生還。

但在接受手術治療,成功修補下頜,以及插入餵食管後,Tao經過數週休養,終於可以自行進食,牠的眼睛接受治療後也有好轉。

Tao被發現後,一直沒有主人出來認領,牠目前在Burlingame市Rollins Road 1450號的動物救護中心暫住,希望能找到新家。

Tao的名字是救護中心的員工為牠改,有戰士的意思,牠估計約兩歲,長毛,已接受絕育手術,身上有晶片,亦已接受防疫注射,領養費用是80元。

