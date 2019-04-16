雄性白貓Daly City被車撞傷 康復後現尋新家

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一隻雄性白貓2月在Daly City被一輛汽車撞倒，重傷危殆，經手術治療後，白貓奇蹟康復，現正尋找新家。

白貓Tao是於2月26日在路旁被一名熱心市民發現，送到中半島動物救護中心，牠當時下頜斷裂，眼睛受傷，當時動物救護中心的員工估計，牠應該不會生還。

但在接受手術治療，成功修補下頜，以及插入餵食管後，Tao經過數週休養，終於可以自行進食，牠的眼睛接受治療後也有好轉。

Tao被發現後，一直沒有主人出來認領，牠目前在Burlingame市Rollins Road 1450號的動物救護中心暫住，希望能找到新家。

Tao的名字是救護中心的員工為牠改，有戰士的意思，牠估計約兩歲，長毛，已接受絕育手術，身上有晶片，亦已接受防疫注射，領養費用是80元。

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