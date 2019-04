【KTSF】

美中貿易談判還未達成協議,這場貿易戰打了一年多,影響了眾多產業,當中包括加州的釀酒業。

一個酒莊產業權益組織發表的報告指,去年全美出口到中國的酒類總值下跌了25%,至5,900萬元,而酒的出口量亦減少了5%,是2012年最低,美國出口至中國的酒類都要繳近80%的關稅。

受美匯強勢影響,去年美國向另一個主要市場歐洲,出口的酒類交易額亦下跌了15%,至4.69億元。

加州出產的酒佔全美酒類出口的九成。

