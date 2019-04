【KTSF】

蘋果(Apple)和半導體製造商Qualcomm有關版權和專利使用費的糾紛,本週在南加州聖地牙哥開庭審訊,不過兩間公司週二突然宣布達成和解協議,雙方同意放棄全球所有訴訟。

和解協議包括蘋果向Qualcomm支付一筆款項,兩間公司並達成了一項為期6年的授權協議,自2019年4月1日起生效,包括兩年的延期選項,和多年晶片供應協議,蘋果會重新購買Qualcomm的晶片。

受消息刺激,Qualcomm股價在尾市急升超過兩成,收市報70.45元,創下自1999年以來最大單日升幅,公司市值也因此增加超過150億元至863億元。

至於蘋果股價持平,收報199.25元。

