國稅局初步數據顯示今年退稅額比去年少

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週一是報稅的最後期限，初步數據顯示，國稅局今年退稅比去年少，眾議院週六則已致函國稅局限期十天，提交特朗普總統的報稅記錄，而已宣布參選2020總統的民主黨參議員錦麗（Kamala Harris），本週末則公布了自己15年的報稅記錄。

初步資料顯示，國稅局今年發還的退稅額，比去年下降約3%，少了60億元，平均退稅額為2,800元，比去年少了20元。

由於去年稍早新稅法上路後，國稅局調整了預扣稅額（withholding），減少了不少人的預扣稅額，因此繳稅少了，退稅自然也減少。

估計約有八成民眾去年繳稅平均約減少了2,100元，而減少的預扣稅額，平均分佈在去年每次薪水給付，而非一次性的退稅。

有專家表示，民眾可以調整理財方式，將年度一次大筆的支付，改為每個月的存款或支付計劃。

專家同時表示，特朗普政府的新稅法，也讓稅率較高的州，如加州等地民眾拿到的退稅額較少。

而眾議院籌款委員會主席Richard Neal週六已致函國稅局長，索取特朗普總統的報稅記錄，限期為23號。

由於這個要求是根據20年代一個罕見的稅法，該稅法似乎讓眾議院籌款委員會有權要求任何人的個人報稅記錄，預計雙方將在法庭上針對該稅法辯論，特朗普及其幕僚之前已多次拒絕公布報稅記錄。

而來自加州，已宣布宣布參選2020總統的民主黨參議員賀錦麗，本週末公布了自己從2004到201815年的報稅記錄。

賀錦麗和丈夫去年調整後的總收入將近190萬元，賀錦麗陣營表示，該舉動讓賀錦麗成為候選人中，在個人財務狀況方面最透明的一位。

不過候選人Elizabeth Warren之前也已公布報稅記錄，Bernie Sanders預期也將公布報稅記錄。

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