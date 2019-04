國稅局初步數據顯示今年退稅額比去年少

【i-CABLE】

週一是報稅的最後期限,初步數據顯示,國稅局今年退稅比去年少,眾議院週六則已致函國稅局限期十天,提交特朗普總統的報稅記錄,而已宣布參選2020總統的民主黨參議員錦麗(Kamala Harris),本週末則公布了自己15年的報稅記錄。

初步資料顯示,國稅局今年發還的退稅額,比去年下降約3%,少了60億元,平均退稅額為2,800元,比去年少了20元。

由於去年稍早新稅法上路後,國稅局調整了預扣稅額(withholding),減少了不少人的預扣稅額,因此繳稅少了,退稅自然也減少。

估計約有八成民眾去年繳稅平均約減少了2,100元,而減少的預扣稅額,平均分佈在去年每次薪水給付,而非一次性的退稅。

有專家表示,民眾可以調整理財方式,將年度一次大筆的支付,改為每個月的存款或支付計劃。

專家同時表示,特朗普政府的新稅法,也讓稅率較高的州,如加州等地民眾拿到的退稅額較少。

而眾議院籌款委員會主席Richard Neal週六已致函國稅局長,索取特朗普總統的報稅記錄,限期為23號。

由於這個要求是根據20年代一個罕見的稅法,該稅法似乎讓眾議院籌款委員會有權要求任何人的個人報稅記錄,預計雙方將在法庭上針對該稅法辯論,特朗普及其幕僚之前已多次拒絕公布報稅記錄。

而來自加州,已宣布宣布參選2020總統的民主黨參議員賀錦麗,本週末公布了自己從2004到201815年的報稅記錄。

賀錦麗和丈夫去年調整後的總收入將近190萬元,賀錦麗陣營表示,該舉動讓賀錦麗成為候選人中,在個人財務狀況方面最透明的一位。

不過候選人Elizabeth Warren之前也已公布報稅記錄,Bernie Sanders預期也將公布報稅記錄。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。