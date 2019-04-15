特朗普有意送無證移民到庇護城市 灣區民主黨人斥責（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對特朗普總統運送無證移民到庇護城市的言論，加州及灣區多名官員立即予以斥責。

國會眾議長普洛西首先回應：”這只是美國總統的另一觀念，不顧我們作為移民國家所面臨及要解決的難題。”

聖荷西市長Sam Liccardo則回應稱，聖荷西及矽谷都歡迎任何家庭，願意忍受如此巨大的困難，並且不懼艱險都要成為這個偉大國家一部分。

舊金山市長布里德也回應表示，舊金山以庇護城市引以為傲，但特朗普的話只會轉移國家正面臨的嚴重問題，移民是一個重要的議題，美國需要立法改革，但並不是總統所說的那樣。

舊金山地檢官George Gascon指出，移民的犯案機率低於美國出生的公民，所以庇護的縣市要比其它非庇護縣市安全。

Gascon認為，特朗普的言論只是政治噱頭，用種族主義言論及政策分裂大家，為他2020年競選連任鋪路。

奧克蘭市長Libby Shaaf的看法則是：”他的目的不是移民政策，而是濫用權力和公共資源，特朗普政府竟然想用人類、家庭和小孩來報復政敵，真可惡。”

打算參選2020年總統大選的加州聯邦參議員賀錦麗則稱，特朗普的推文”應受譴責”。

州參議員威善高也發聲明，形容特朗普的推文像是在”發洩”。

威善高稱，舊金山歡迎移民，是移民建立美國，將社區變得更好，到這裡努力工作，開始營商，撫養家庭，總統發言，不應懲罰他們，而應承認其長處。

至於民眾多因移民問題敏感而不願上鏡回應，大部分受訪者表示，如果政府支持無證移民，對合法申請移民的人不公平。

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