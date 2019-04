特朗普有意送無證移民到庇護城市 灣區民主黨人斥責（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對特朗普總統運送無證移民到庇護城市的言論,加州及灣區多名官員立即予以斥責。

國會眾議長普洛西首先回應:”這只是美國總統的另一觀念,不顧我們作為移民國家所面臨及要解決的難題。”

聖荷西市長Sam Liccardo則回應稱,聖荷西及矽谷都歡迎任何家庭,願意忍受如此巨大的困難,並且不懼艱險都要成為這個偉大國家一部分。

舊金山市長布里德也回應表示,舊金山以庇護城市引以為傲,但特朗普的話只會轉移國家正面臨的嚴重問題,移民是一個重要的議題,美國需要立法改革,但並不是總統所說的那樣。

舊金山地檢官George Gascon指出,移民的犯案機率低於美國出生的公民,所以庇護的縣市要比其它非庇護縣市安全。

Gascon認為,特朗普的言論只是政治噱頭,用種族主義言論及政策分裂大家,為他2020年競選連任鋪路。

奧克蘭市長Libby Shaaf的看法則是:”他的目的不是移民政策,而是濫用權力和公共資源,特朗普政府竟然想用人類、家庭和小孩來報復政敵,真可惡。”

打算參選2020年總統大選的加州聯邦參議員賀錦麗則稱,特朗普的推文”應受譴責”。

州參議員威善高也發聲明,形容特朗普的推文像是在”發洩”。

威善高稱,舊金山歡迎移民,是移民建立美國,將社區變得更好,到這裡努力工作,開始營商,撫養家庭,總統發言,不應懲罰他們,而應承認其長處。

至於民眾多因移民問題敏感而不願上鏡回應,大部分受訪者表示,如果政府支持無證移民,對合法申請移民的人不公平。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。