4月15日是美國報稅截止日期,如果大家計劃申請延期報稅,應該怎麼做?

根據國稅局(IRS)提供的數據,截至上週五,全國還有5,000萬名納稅人仍未報稅。

如果大家未來得及趕在週一結束前報稅,國稅局建議民眾,登錄局方網站申請延期,否則就要繳交罰款。

網站提供中文翻譯,但如果大家要繳清拖欠的稅款,則必須在週一內完成。

國稅局指,報稅相關的電話詐騙案減少了71%,但提醒民眾不可掉以輕心,因為局方不會在電話中索取支付方式。

對於訛稱是國稅局的詐騙電話,民眾應該及時掛斷,不要向對方匯款,並及時報警。

當局亦提醒民眾小心詐騙電郵,一旦發覺郵件有可疑,請勿打開。

