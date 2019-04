【KTSF】

一名19歲女子週一早上在灣區捷運(BART)位於舊金山的Balboa Park站附近,被一輛貨車撞倒受重傷,有生命危險。

警方於早上8時47分接報,車禍現場位於San Jose大街夾Seneca大街。

警員到場後,發現女傷者倒臥街頭,立即送院治療,貨車司機有留在現場協議調查。

