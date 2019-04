【KTSF】

舊金山Castro區上週五一名兩歲男童,差點被一名陌生男子擄走,幸好有熱心市民出手相助,救回男童。

事發於中午12時25分,地點在17街夾Market街。

一名32歲母親當時正與兩歲兒子在街上步行,一名男子突然抱走她的兒子,拔足逃走,母親見狀立即追截,期間有市民見狀也協助追截,成功截停及制服該名男子,直至警方到達現場。

男童在事故中有受傷,沒有生命危險。

警方已拘捕懷疑涉案的男子Roscoe Holyoake,他現年34歲,來自澳洲,他涉嫌觸犯綁架罪被扣查,保釋金定為50萬元。

