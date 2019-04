【KTSF】

舊金山一名60歲亞裔男子,上週二傍晚在田德薩區遇襲,搶救3天後,上週五不治。

舊金山法醫處證實死者是Jim Su,居住在舊金山,他上週五傍晚6時半左右,在Hyde街300號與一名39歲男子發生爭執,期間被後者拳擊。

Su被送院舊金山總醫院搶救,延至上週五晚8時26分不治.

涉案的39歲男子已被捕,截至週一早上,警方仍未公布其身分。

