舊金山九曲花街車潮擾民 議員擬立法徵過路費控制車流

舊金山景點九曲花街Lombard街,每天都吸引大批車潮,引起附近不少居民強烈不滿,為了幫助當地居民,加州眾議員丁右立提議,向遊覽Lombard街的車輛收費,幫忙控制車流量。

丁右立表示,除了向開過Lombard街的車輛收費外,還建議設立一個預約系統,有預約的車輛才可以開過Lombard街,希望這些建議能夠減輕該區的交通堵塞,同時也讓住在附近的居民生活能稍微安靜些。

丁右立週一會和該區市參事司嘉怡開記者會,公布計劃詳情,預料司嘉怡也會支持丁右立的法案。

根據縣交通局的報告,Lombard街每小時可供220輛汽車通行,但之前控制車流量的提議都沒有成功。

早在2017年,時任市參事Mark Farrell也曾呼籲推出類似的計劃,並與舊金山縣交通局合作,提出改善當地交通,保護居民及遊客的安全,不過所有改善方案最終都沒有被採納。

