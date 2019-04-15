奧克蘭週日多宗汽車雜耍活動 有巴士被人緃火

【KTSF】

東灣奧克蘭市（屋崙）週日發生多宗汽車雜耍活動，週日晚的汽車雜耍期間，更有人向AC transit的巴士縱火，場面非常混亂。

有民眾在社交媒體Twitter上傳的片段顯示，週日晚大約8時45分，在International大道夾42大道，畫面中有不少參加汽車雜耍活動的人，在搶掠一輛貨車內的貨品，然後該貨車及在旁的一輛AC Transit巴士相繼起火。

點擊此處觀看視頻

本地5號電視台引述目擊者指，期間更有人向天開槍。

警方接報後到現場，當時參加者已開始散去，警方沒有拘捕任何疑犯，事件中沒有人傷亡。

而在同一天，同樣在奧克蘭的International大道夾42大道、Bancroft大道等也有多場汽車雜耍活動，大批參加者圍觀，有參加者因站得太近，而被正在漂移的汽車撞倒。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。