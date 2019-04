奧克蘭週日多宗汽車雜耍活動 有巴士被人緃火

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)週日發生多宗汽車雜耍活動,週日晚的汽車雜耍期間,更有人向AC transit的巴士縱火,場面非常混亂。

有民眾在社交媒體Twitter上傳的片段顯示,週日晚大約8時45分,在International大道夾42大道,畫面中有不少參加汽車雜耍活動的人,在搶掠一輛貨車內的貨品,然後該貨車及在旁的一輛AC Transit巴士相繼起火。

本地5號電視台引述目擊者指,期間更有人向天開槍。

警方接報後到現場,當時參加者已開始散去,警方沒有拘捕任何疑犯,事件中沒有人傷亡。

而在同一天,同樣在奧克蘭的International大道夾42大道、Bancroft大道等也有多場汽車雜耍活動,大批參加者圍觀,有參加者因站得太近,而被正在漂移的汽車撞倒。

