【KTSF】

奧克蘭Foothill社區週六晚發生致命車禍,造成一對母子死亡,另有一人重傷,司機肇事後逃逸,據主流媒體報導,案發道路常被用來非法飆車,車禍頻傳。

車禍發生在週六晚約7點半,奧克蘭26街與Foothill大道交叉口,3名行人正在斑馬線上過馬路,突然被一輛兩門的賓士汽車撞倒,車輛肇事後曾稍作停留,之後逃離現場。

警方證實一名30歲的母親及其6歲的兒子死亡,另有一名20歲的男子受傷,情況危殆,3名受害人都是奧克蘭居民。

警方已經找到肇事汽車,並鎖定一名疑犯,他是27歲非洲裔男子Rasenoch Allen,警方仍在尋找其下落,呼籲有線索的民眾與警方聯絡。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。