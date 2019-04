【KTSF 林佩樺報導】

加州州長紐森週五提出幾個草案,希望解決加州山火,以及山火帶來的龐大經濟問題。

加州去年和前年都分別發生大型山火,超過85人死亡,累計保險損失金額高達80億元。

州長紐森表示,這是全加州的緊急要務,團隊計算後,認為如果全部要由PG&E負擔,則加州居民的電費會漲價兩倍,於是希望透過其他辦法解決,例如設立純流動資金的中介基金,或災難山火基金。

紐森說:”在火災高發區的基建問題需要坦誠討論,這很複雜,我知道,我不能發推文,然後大家都懂。”

