【KTSF 馮政浩報導】

全美9個州差不多100名民眾染上沙門氏病菌,懷疑是食了受感染的西瓜、蜜瓜及哈密瓜水果粒。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)以及疾病控制及預防中心(CDC)週五宣布,在Whole Foods、Kroger、Target、Walmart、Trader Joe’s等店鋪售賣的切粒西瓜、蜜瓜及哈密瓜.由於有可能受到沙門氏菌污染,已經自願回收。

這些水果粒是用透明膠盒載著,透過不同牌子出售,詳情可登入FDA網站查閱,網址:https://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm635948.htm。

FDA表示,不要進食這些水果粒,要馬上丟掉。

吃了感染沙門氏菌食物之後的人,在12到72個小時會出現腹瀉、發燒和胃抽筋的病徵。

