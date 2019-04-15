司法部定週四早上公開編輯版通俄案調查報告

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聯邦司法部發言人週一表示，司法部將於週四早上，向國會提交編輯版的通俄案調查報告，並會向公眾公開。

專責通俄案調查的特別檢控官穆勒，上月底向司法部部長巴爾提交通俄案調查報告，報告接近400頁長，之後，巴爾根據報告，撰寫了一份4頁長的摘要提高國會，聲稱已總結了報告內容。

在摘要中，巴爾說特別檢控官並沒有發現特朗普競選團隊在2016年大選期間，有與俄羅斯串通，但穆勒沒有對特朗普有否妨礙司法公正作出結論，只呈交了正反雙方的證據。

巴爾在摘要中稱，他認為報告中所提的證據，不足以證明特朗普有妨礙司法公正。

民主黨對巴爾能夠在數日內，就一份全長近400頁的調查報告完成撰寫摘要提出質疑，並認為摘要的內容偏袒特朗普。

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