司法部定週四早上公開編輯版通俄案調查報告

聯邦司法部發言人週一表示,司法部將於週四早上,向國會提交編輯版的通俄案調查報告,並會向公眾公開。

專責通俄案調查的特別檢控官穆勒,上月底向司法部部長巴爾提交通俄案調查報告,報告接近400頁長,之後,巴爾根據報告,撰寫了一份4頁長的摘要提高國會,聲稱已總結了報告內容。

在摘要中,巴爾說特別檢控官並沒有發現特朗普競選團隊在2016年大選期間,有與俄羅斯串通,但穆勒沒有對特朗普有否妨礙司法公正作出結論,只呈交了正反雙方的證據。

巴爾在摘要中稱,他認為報告中所提的證據,不足以證明特朗普有妨礙司法公正。

民主黨對巴爾能夠在數日內,就一份全長近400頁的調查報告完成撰寫摘要提出質疑,並認為摘要的內容偏袒特朗普。

