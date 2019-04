韓國瑜週日傍晚飛抵矽谷 展開灣區三天訪問（視頻）

【KTSF 古琳喜報導】

台灣高雄市長韓國瑜週日傍晚抵達此行訪美的第三站矽谷,展開在灣區三天的訪問,韓國瑜的支持者到了機場接機,熱情歡迎韓國瑜到訪灣區。

韓國瑜及夫人李佳芬一行從洛杉磯搭乘達美航空DL5684班機,週日傍晚5點左右抵達聖荷西國際機場,受到數百位僑胞熱情接機。

許多支持者自備海報、標語和横幅,寫下對他的歡迎和期待,勸進他參選台灣總統的聲浪更是不絕於耳。

韓國瑜此行以高雄市長公務行程訪美,已經到過波士頓和落杉機,灣區是第三站,也是最後一站,主要的活動都在矽谷。

他週一白天主要都在史丹福大學,上午10點會和史大學生座談,中午和該校學者共進午餐,之後閲讀蔣家日記並參訪校園,下午4點就是此行的重頭戲之一,在史丹福大學舉行閉門演講,主題是:我對高雄的願景,重新塑造台灣民主的政黨政治和公共服務。

至於週二,他上午將參訪一家高科技公司,而夫人李佳芬則會在南灣跟中華耆英會的兩百名長者會面,並且派發高雄紅包跟禮物,之後兩人會合,將在中午出席全球玉山科技協會矽谷論壇,下午會舉行記者會宣布成果,晚上則在會中發表演說,現場將有3,000人出席,也是韓國瑜此行訪美出席的最盛大活動。

演講之後,他將直接前往舊金山國際機場搭機返台,預計18日抵達台灣。

韓國瑜抵達後,前往下榻旅館稍事休息,之後又到南灣狀元樓餐廳出席北加州大專校聯會舉辦的歡迎晚宴,行程滿檔。

