韓國瑜週日傍晚飛抵矽谷 展開灣區三天訪問（視頻）

【KTSF 古琳喜報導】

台灣高雄市長韓國瑜週日傍晚抵達此行訪美的第三站矽谷，展開在灣區三天的訪問，韓國瑜的支持者到了機場接機，熱情歡迎韓國瑜到訪灣區。

韓國瑜及夫人李佳芬一行從洛杉磯搭乘達美航空DL5684班機，週日傍晚5點左右抵達聖荷西國際機場，受到數百位僑胞熱情接機。

許多支持者自備海報、標語和横幅，寫下對他的歡迎和期待，勸進他參選台灣總統的聲浪更是不絕於耳。

韓國瑜此行以高雄市長公務行程訪美，已經到過波士頓和落杉機，灣區是第三站，也是最後一站，主要的活動都在矽谷。

他週一白天主要都在史丹福大學，上午10點會和史大學生座談，中午和該校學者共進午餐，之後閲讀蔣家日記並參訪校園，下午4點就是此行的重頭戲之一，在史丹福大學舉行閉門演講，主題是：我對高雄的願景，重新塑造台灣民主的政黨政治和公共服務。

至於週二，他上午將參訪一家高科技公司，而夫人李佳芬則會在南灣跟中華耆英會的兩百名長者會面，並且派發高雄紅包跟禮物，之後兩人會合，將在中午出席全球玉山科技協會矽谷論壇，下午會舉行記者會宣布成果，晚上則在會中發表演說，現場將有3,000人出席，也是韓國瑜此行訪美出席的最盛大活動。

演講之後，他將直接前往舊金山國際機場搭機返台，預計18日抵達台灣。

韓國瑜抵達後，前往下榻旅館稍事休息，之後又到南灣狀元樓餐廳出席北加州大專校聯會舉辦的歡迎晚宴，行程滿檔。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。