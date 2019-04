【KTSF】

聯邦疾病防控中心(CDC)表示,流感仍然持續,是5年來最長的流感季節。

雖然春天已經來到,但CDC週五表示,全國的流感情況雖然有減緩,但比起每年的這個時刻,仍然算嚴重,還持續處於高峰。

流感季節總共已持續20週,為5年來最長,過去5年來的平均只有16週。

從去年10月開始,美國有近3,500萬宗流感病例。

