位於法國巴黎的聖母院大教堂週一發生大火,頂層被大火燃燒,現場傳出濃濃的黑煙,大教堂的尖塔已倒塌。

聖母院大教堂是遊客到訪巴黎必到的其中一個著明景點,大教堂內藏了不少極具歷史價值的藝術品。

聖母院大教堂發言人稱,暫時未知起火原因,整座大教堂的框架都在燃燒。

據法國媒體報導,大火可能與造價達600萬歐元的翻新工程有關。

